Військове керівництво РФ збиралося зрадити Путіна. Дані розсекречених матеріалів

Герасимов в останній момент передумав

Оприлюдненні секретні урядові документи США свідчать про розкол російського керівництва. Про це пише DW.

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Зокрема зазначається, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев та начальник Генерального штабу армії Росії Валерій Герасимов могли брати участь в саботажі військових дій. Вони намагались якнайшвидше закінчити війну між Росією та Україною.

Герасимов і Патрушев планували саботувати війну проти України та завершити її. Для цього вони мали намір перекинути війська на Південь.

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Видання зазначає, що для реалізації плану з припинення війни вони призначили дату, коли кремлівський диктатор Путін, який страждає від онкозахворювання, мав розпочати курс хіміотерапії і не зміг би впливати на те, що відбувається.

Однак Герасимов в останній момент передумав. До слова, в DW наголосили, що підтверджень цієї інформації їм знайти не вдалося.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.