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Військове керівництво РФ збиралося зрадити Путіна. Дані розсекречених матеріалів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військове керівництво РФ збиралося зрадити Путіна. Дані розсекречених матеріалів
Герасимов і Патрушев планували саботувати війну проти України
фото з відкритих джерел

Герасимов в останній момент передумав

Оприлюдненні секретні урядові документи США свідчать про розкол російського керівництва. Про це пише DW.

Зокрема зазначається, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев та начальник Генерального штабу армії Росії Валерій Герасимов могли брати участь в саботажі військових дій. Вони намагались якнайшвидше закінчити війну між Росією та Україною.

Герасимов і Патрушев планували саботувати війну проти України та завершити її. Для цього вони мали намір перекинути війська на Південь.

Видання зазначає, що для реалізації плану з припинення війни вони призначили дату, коли кремлівський диктатор Путін, який страждає від онкозахворювання, мав розпочати курс хіміотерапії і не зміг би впливати на те, що відбувається.

Однак Герасимов в останній момент передумав. До слова, в DW наголосили, що підтверджень цієї інформації їм знайти не вдалося.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

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Теги: путін документи диктатор контрнаступ США війна

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