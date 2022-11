Макрон привітав українців з визволенням Херсона

Президент Франції Еммануель Макрон привітав громадян України із визволенням Херсона. Про це він написав у Twitter.

«Вітаю повернення Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав», – написав французький президент.

Він додав, що Франція й надалі підтримуватиме українців та українок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

I welcome Kherson’s return to Ukraine. This is a critical step towards the restoration of its sovereign rights. France will stand beside the Ukrainian people.