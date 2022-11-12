Макрон привітав українців з визволенням Херсона

Французький лідер пообіцяв, що країна й надалі підтримуватиме українців та українок

Президент Франції Еммануель Макрон привітав громадян України із визволенням Херсона. Про це він написав у Twitter.

«Вітаю повернення Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав», – написав французький президент.

Він додав, що Франція й надалі підтримуватиме українців та українок.

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I welcome Kherson’s return to Ukraine. This is a critical step towards the restoration of its sovereign rights. France will stand beside the Ukrainian people. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

Зазначимо, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.