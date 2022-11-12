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Макрон привітав українців з визволенням Херсона

Альона Боженко
glavcom.ua
Макрон привітав українців з визволенням Херсона
Президент Франції привітав громадян України із визволенням Херсона
фото із відкритих джерел

Французький лідер пообіцяв, що країна й надалі підтримуватиме українців та українок

Президент Франції Еммануель Макрон привітав громадян України із визволенням Херсона. Про це він написав у Twitter.

«Вітаю повернення Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав», – написав французький президент.

Він додав, що Франція й надалі підтримуватиме українців та українок.

Зазначимо, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

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Теги: звільнення президент Херсон Франція

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