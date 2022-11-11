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Хороводи і пісні: як Херсон святкує звільнення від окупації (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Хороводи і пісні: як Херсон святкує звільнення від окупації (відео)
Херсон був в окупації від початку березня
скріншот із відео

Херсон святкує звільнення від окупації, яку Росія називала вічною

Жителі Херсона виходять на вулиці та святкують звільнення міста від російських окупантів. Люди, зібралися у центрі міста, танцюють, співають і веселяться, а також прославляють Україну та ЗСУ. Відповідні відео з’явилися у мережі.

На кадрах видно, що херсонці розпалили багаття та водять хороводи навколо нього, співаючи «Ой, у лузі червона калина».

Також на відео херсонці гучно скандують «ЗСУ».

Зазначимо, що Херсон був єдиним обласним центром, який Росія змогла окупувати під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Президент України Володимир зеленський у своєму зверненні поінформував про ситуацію у Херсоні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

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Теги: Херсон деокупація

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