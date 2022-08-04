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Влада Берліна заборонила виставку знищеної російської техніки

Надія Клочко
Сьогодні, 17:43 glavcom.ua
Влада Берліна заборонила виставку знищеної російської техніки
Андрій Мельник закликав мера Берліна скасувати «дивне рішення» щодо виставки
фото з відкритих джерел

Спроба організувати у Берліні виставку знищеної техніки росіян обернулася скандалом

Два музейні оператори хотіли організувати у німецькій столиці Берліні виставку знищену в Україні російської військової техніки, але їхні заявки відхилили. Про це повідомив експосол України у Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Дипломат закликав мера Берліна скасувати це рішення.

«Знищена російська військова техніка, виставлена в самому центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстку війну на знищення», – зазначив Мельник.

Відмову у проведенні виставки з надуманим формулюванням дипломат вважає «справжнім скандалом». Мельник звернувся до мера Берліна з закликом скасувати це «дивне рішення» і продемонструвати справжню солідарність з Україною.

Зазначимо, що виставки знищеної в Україні техніки росіян уже відкрилися в інших європейських столицях. Зокрема, у Празі та Варшаві.

Як відомо, 11 липня відкрилася виставка спаленої російської військової техніки у чеській столиці Празі. В рамках експозиції виставлено російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс «Бук» та іншу техніку. 

Також наприкінці червня виставка знищеної російської техніки відкрилася у польській столиці Варшаві. 

Нагадаємо, раніше у сербській столиці Белграді відкрилася виставка, присвячена 150 дням від початку повномасштабної російської агресії проти України. 

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Теги: виставка Андрій Мельник росія війна Німеччина

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