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Німеччина блокує надання Україні €8 млрд

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 16:35 glavcom.ua
Німеччина блокує надання Україні €8 млрд
Україна вже отримала 9 млрд євро макрофінансової допомоги
фото ілюстративне

Зеленський веде перемовини з партнерами 

Федеративна Республіка Німеччина блокує надання Україні 8 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив під час брифінгу.

«Очікуємо на отримання ще 8 млрд євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання і президент України веде активні переговори з своїми партнерами», – сказав Жовква.

Крім цього, заступник керівника Офісу президента назвав позитивною новиною, що Україна отримала 1 млрд євро із 9 млрд євро макрофінансової допомоги, яку виділив Європейський Союз.

Раніше повідомлялося, що Німеччина блокує пакет допомоги в розмірі €9 млрд, який є основною формою підтримки Євросоюзом України.

За даними Corriere della Sera, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер незадоволений тим, що Брюссель вдається до схеми фінансування України коштом загальноєвропейського боргу. 

Нагадаємо, вчора 1 серпня, на рахунок Нацбанку надійшла перша половина мільярдного траншу допомоги від Європейського союзу. Завтра очікується друга частина допомоги. 

Теги: Європейський союз Україна Німеччина

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