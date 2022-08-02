Зеленський веде перемовини з партнерами

Федеративна Республіка Німеччина блокує надання Україні 8 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив під час брифінгу.

«Очікуємо на отримання ще 8 млрд євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання і президент України веде активні переговори з своїми партнерами», – сказав Жовква.

Крім цього, заступник керівника Офісу президента назвав позитивною новиною, що Україна отримала 1 млрд євро із 9 млрд євро макрофінансової допомоги, яку виділив Європейський Союз.

Раніше повідомлялося, що Німеччина блокує пакет допомоги в розмірі €9 млрд, який є основною формою підтримки Євросоюзом України.

За даними Corriere della Sera, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер незадоволений тим, що Брюссель вдається до схеми фінансування України коштом загальноєвропейського боргу.

Нагадаємо, вчора 1 серпня, на рахунок Нацбанку надійшла перша половина мільярдного траншу допомоги від Європейського союзу. Завтра очікується друга частина допомоги.