У Варшаві відкриється виставка знищеної в Україні російської техніки

Виставка «За нашу і вашу свободу» поїде країнами Європи

27 червня у Варшаві відбудеться відкриття виставки «За нашу і вашу свободу», на якій буде представлена російська військова техніка, знищена або захоплена силами оборони України під час відсічі збройної агресії Росії.

Це перша виставка за межами України, повідомляє Міністерство оборони України.

На виставці будуть представлені:

основний бойовий танк російської армії – Т72Б (знищений силами оборони України під час бою 31 березня 2022 року біля с. Дмитрівка Бучанського району, у передмісті Києва);

152-мм САУ «Мста-С» (ушкоджена артилерією ЗСУ на Сумщині; в артилерійських дуелях з цією САУ беруть участь, зокрема, польські САУ «Краб»);

зразки снарядів реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч» (руйнівна невибіркова зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об’єкти, що є воєнним злочином).

Експозиція відкриється в історичному центрі польської столиці – на Замковій площі.

Організатори виставки: Міністерство оборони України та Канцелярія прем’єр-міністра Республіки Польща.

У церемонії відкриття візьмуть участь заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, керівник Канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща - міністр Міхал Дворчик, державний секретар Міністерства національного оборони Республіки Польща Войцех Скуркевич, тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.

Як повідомлялося, український захисник за допомогою ПЗРК «Ігла» збив російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор».