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Чому Україна не отримала допомогу від Заходу ще до початку вторгнення: роз'яснення США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому Україна не отримала допомогу від Заходу ще до початку вторгнення: роз'яснення США
фото ілюстративне

США не хотіли провокувати Путіна, щоб він не ухвалював рішення про напад раніше часу

Американські чиновники заявили, що на Заході за виключенням Великої Британії і Канади ніхто не вірив їм, коли вони попереджали про те, що Росія от-от почне велику війну проти України. Про це передає Politico.

«Пригадую, до зборів НАТО у листопаді вони поверталися і говорили босу (президенту Байдену – «Главком»): «Вони справді скептично налаштовані. Ми їдемо до них, а вони не думають, що Путін готує вторгнення». А він повертався до них і казав: «Гаразд, вам потрібно знову їхати. Нам потрібно почати ділитися розвідувальними даними. І вам варто допомогти їм побачити, що це дуже велика вірогідність, тому що це допоможе нам залучити їх так, щоб ми могли почати планування», – повідомила директор Національної розвідки США Авріл Гейнс. 

Заступниця Держсекретаря з політичних справ Вікторія Нуланд нагадала, що серед союзників всі були налаштовані скептично крім Канади і Великої Британії. Ці країни бачили ті ж розвідувальні дані, що і США, завдяки участі у розвідувальному альянсі «П’яти очей», до якого також входять Австралія і Нова Зеландія.

«В ті часи людям було важко повірити, що буде велика війна в Європі. Так, може буде як в 2014-2015 роках, будуть зелені чоловічки, незначне вторгнення тощо. Я казав: «Ні. Те, що вони готують, – це не щось таке, як в 2014-2015-му. Це щось в стилі Другої світової війни або вторгнення країн Варшавського договору в Чехословаччину в 1968 році». Ось що вони ніяк не могли зрозуміти», – пригадав посол США в Росії Джон Салліван.

Посол Великої Британії у США Карен Пірс розповіла Politico, що Франція і Німеччина отримали такі ж звіти про російські плани, як і Лондон. Тому було дивно, чому Париж і Берлін наполягали на тому, що ніякого вторгнення не буде.

«Коли я запитала німців про це, вони сказали, що хочуть зберегти відкритий розум. Олаф Шольц сказав це. Вони просто помилялися. Вони сподівалися на краще», – сказала Пірс.

А заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль пригадав, що восени 2021 року почалися дебати про те, яка саме допомога буде необхідна.

«Тому що ми не хотіли ненавмисно пришвидшити російський годинник, стимулювати Володимира Путіна чи дати йому виправдання для рішень, які він ще не ухвалив. Якби ми були надто напористі, це могло б створити динаміку або в межах альянсу, або в процесі побудови світової думки про росіян, яка б виставила нас провокаторами», – пояснив Каль.

Раніше Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення.

Теги: війна США окупанти росія Україна

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