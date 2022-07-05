Як українські туристи тролять росіян у Туреччині (фотофакт)

Росіяни отримали подяку від українців у Туреччині

Українські туристи в Туреччині «передають привіт» росіянам, які приїхали на відпочинок у країну. Українці розповсюджують листівки, в яких дякують мешканцям РФ за вклад у фінансування Байрактарів, якими українські воїни проганяють окупантів з української землі. Про це повідомила Ірина Озтурк, журналістка із Києва, яка нині проживає у Туреччині.

На листівках, про які йдеться, написано: «Подяка від народу України, за те, що фінансуєте виробництво «Байрактарів». Адже податки від вашого відпочинку і підуть на виробництво турецьких безпілотників, які будуть передані ЗСУ. Слава Україні! Свободу Росії!».

«Привітальна листівка» росіянам в Туреччині

«Ось такі листівки зараз розвішані у турецькому Кемері. Правильно, незабаром ви будете боятись навіть у туалет ходити без «Слава Україні». Одне питання – свободу расіє це як?», – написала журналістка.

Раніше повідомлялося, що рашисти заздрять ЗСУ через «Байрактари»: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо).

Крім того, Туреччина подарує ЗСУ Bayraktar, на які українці збирали гроші. Також виробник «Байрактарів» буде зосереджений на замовленнях України.

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