  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рашисти заздрять ЗСУ через «Байрактари»: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)

    Рашисти заздрять ЗСУ через «Байрактари»: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)
    фото: з відкритих джерел

    Російські солдати зневажливо висловлюються про власну державу

    Російські військові заздрять Україні через те, що у неї є ударні безпілотники «Байрактар», та побоюються нових поставок іноземної зброї ЗСУ. Служба безпеки України оприлюднила нові перехоплені перемовини російських військових.

    «Нам би безпілотники, як у них «Байрактар». Пташки політали, координати просвітили, ті як вдарили по нас», — говорить своєму товаришеві один із російських контрактників, який воює у Запорізькій області.

    Ненормативна лексика (аудіо 18+)

    При цьому окупант зневажливо говорить про «велич» Росії, зазначаючи, що гроші не квадрокоптери для російських військових змушені збирати фермери.

    «Росія – дика держава. Самі замутили ту спецоперацію... Фермери нам збирають гроші, щоб купити «квадрики», – говорить окупант.

    Також він згадує про поставку іншої техніки з боку Європи, зокрема, польської бронетехніки.

    «Пацани там в новинах читали: поляки Україні поставили чи то 2000, чи то 200 одиниць танків. Ну, зараз вони будуть постачати. Це взагалі буде...», – зауважує росіянин.

    Раніше СБУ перехопила розмову гауляйтерів Херсонщини, які визнали свій провал.

    Читайте також: Кремлівська рулетка. Кого Путін стратить за воєнні поразки в Україні?
    Теги: розвідка росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти заздрять ЗСУ через «Байрактари»: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)