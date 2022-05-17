Рашисти заздрять ЗСУ через «Байрактари»: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)

Російські солдати зневажливо висловлюються про власну державу

Російські військові заздрять Україні через те, що у неї є ударні безпілотники «Байрактар», та побоюються нових поставок іноземної зброї ЗСУ. Служба безпеки України оприлюднила нові перехоплені перемовини російських військових.

«Нам би безпілотники, як у них «Байрактар». Пташки політали, координати просвітили, ті як вдарили по нас», — говорить своєму товаришеві один із російських контрактників, який воює у Запорізькій області.

Ненормативна лексика (аудіо 18+)

При цьому окупант зневажливо говорить про «велич» Росії, зазначаючи, що гроші не квадрокоптери для російських військових змушені збирати фермери.

«Росія – дика держава. Самі замутили ту спецоперацію... Фермери нам збирають гроші, щоб купити «квадрики», – говорить окупант.

Також він згадує про поставку іншої техніки з боку Європи, зокрема, польської бронетехніки.

«Пацани там в новинах читали: поляки Україні поставили чи то 2000, чи то 200 одиниць танків. Ну, зараз вони будуть постачати. Це взагалі буде...», – зауважує росіянин.

Раніше СБУ перехопила розмову гауляйтерів Херсонщини, які визнали свій провал.