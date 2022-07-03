Туреччина затримала судно з краденим українським зерном

Судно з українським зерном наразі не арештоване, але розвантаження не відбуватиметься

Турецькі митники затримали судно Zhibek Zholy, яке прибуло з окупованого росіянами Бердянська до країни. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі «Суспільного».

«Судно зараз стоїть перед входом до порту, воно затримане митними органами Туреччини. Завтра буде відомча нарада, на якій визначать подальшу долю цього судна. Наш запит передано, запит Генеральної прокуратури. Сподіваємось судно арештують, а майно конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх хто причетний до цієї оборудки», – повідомив дипломат.

Український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв повідомив, що судно затримали після того, як український посол передав докази щодо походження зерна від української Генпрокуратури.

«Перший пішов. Туреччина почала затримку російських суден з награбованим в Україні зерном. Щойно дозвонився до нашого посла Василя Боднара. Турки затримали Zhibek Zholy. Це ще не арешт, але розвантаження зерна не буде. Посол передав вбивчий пакет доказів від генеральної прокуратури України», – зазначив журналіст.

Раніше посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю «Главкому» розповів, чому Росія привозить до країни крадене зерно.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри провести телефонні переговори з президентами України та Росії щодо вивезення українського зерна морським шляхом.

Тим часом Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Зазначимо також, що журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».

Читайте також: