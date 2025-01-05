З Грузії депортовано іноземців, які брали участь в масових протестах

В Грузії спалахнули масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС

10 іноземних громадян вже покинули територію Грузії через участь у масових протестах

У Грузії почали процедуру депортації громадян іноземних держав, які брали участь у протестах проти владної партії. Про це йдеться у повідомлення МВС Грузії.

У листопаді-грудні 2024 року зобов'язали покинути країну 91 іноземця. Більше чверті з них – учасники акцій протесту проти рішення влади призупинити переговори про вступ до Євросоюзу.

«Серед депортованих є громадяни іноземних держав, які брали участь в акціях протесту, що тривали в Тбілісі в листопаді-грудні цього року, і проти яких були застосовані різні адміністративні покарання - всього 25 осіб. З них 10 іноземних громадян вже покинули територію Грузії», – заявили у МВС.

Зазначимо, що в Грузії спалахнули масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС. Нова хвиля протестів розгорілася після мітингів проти результатів парламентських виборів.

Зауважимо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає легітимність нового складу парламенту, який сформували за результатами парламентських виборів наприкінці жовтня. Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти Бідзіни Іванішвілі, засновника та голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія». Вашингтон оголосив грузинського політика персоною нон грата «за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації».

Згодом український президент Володимир Зеленський прокоментував введення обмежень Сполученим Штатами проти засновника та головиправлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі. Зеленський подякував Сполученим Штатам за «сильний крок на підтримку грузинського народу й усього нашого регіону».

Нагадаємо, що Україна втратила за рік близько 3600 км² території на всіх напрямках. А у листопаді темпи просування росіян досягли піку: 610 км²/місяць та 20,3 км²/добу. Таку думку висловив голова волонтерського фонду «Повернись живим», військовий та аналітик Тарас Чмут.