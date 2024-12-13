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Парламент Грузії заборонив використовувати маски та піротехніку на протестах

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Парламент Грузії заборонив використовувати маски та піротехніку на протестах
Eчасникам протестів заборонили носити з собою піротехніку та лазерні указки на протестах
фото: AFP

Штрафи за використання піротехніки підвищили до $1800 для фізичних осіб та $5400 для організацій

Грузинський парламент за три дні остаточно затвердив законопроєкт, який вносить зміни до закону «Про збори та демонстрації». Ініціатива «Грузинської мрії» передбачає заборону на носіння під час протестів масок або інших спецзасобів, які закривають обличчя. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Також учасникам протестів заборонили носити із собою піротехніку та лазерні указки. Штрафи за використання піротехніки підвищили до 5 000 ларі ($1800) для фізосіб та 15 000 ларі ($5400) – для організацій.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 днів протестів затримало 402 людей.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

До слова, у центрі Тбілісі міська влада через протести не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Мітингувальники перервали процес та оздобили її по-своєму

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

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Теги: Грузія парламент закон протест мітинг

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