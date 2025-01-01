У Тбілісі в новорічну ніч десятки тисяч людей вийшли на антиурядовий протест

Люди вийшли на вулиці грузинської столиці, щоб продовжити висловлювати свій протест проти проросійської влади

На проспекті Руставелі демонстранти вимагали нових парламентських виборів, звільнення всіх активістів і протестувальників, затриманих раніше

Десятки тисяч проєвропейських протестувальників 34 день поспіль мітингували біля будівлі парламенту Грузії в столиці Тбілісі. Про це повідомляє Euronews.

У новорічну ніч десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці грузинської столиці, щоб продовжити висловлювати свій протест проти проросійської влади.

На проспекті Руставелі, одному з головних у Тбілісі, демонстранти вимагали нових парламентських виборів, звільнення всіх активістів і протестувальників, затриманих раніше.

Окремий марш був організований біля в'язниці Глдані, де зараз утримуються десятки затриманих під час протестів.

Протестувальники також організували спільне традиційне грузинське застілля, відоме як «Супра», під час якого вони ділилися їжею та напоями як символ єдності та згуртованості.

Учасники протестів заявляли, що сьогоднішній мітинг був не просто заявою про непокору, а святкуванням їхньої єдності. Вони також пообіцяли, що продовжуватимуть мітинги доти, доки всі їхні вимоги не будуть виконані.

Експрезидентка Грузії Саломе Зурабішвілі у соцмережі Х опублікувала фото спільного святкування і написала: «Грузія протестує 34-ту ніч, яка була сповнена радості, солідарності та надії для понад 200 000 протестувальників, які разом святкували (у грузинському стилі за кілометровим столом) 2025 рік як рік нових виборів. Самоорганізація досягла нових висот».

#GeorgiaProtests 34 th night of protests was one of joy, solidarity and hope for more than 200.000 protesters. celebrating together (in Georgian style around a km long table) 2025 as the year for new elections. Self organization has reached new heights pic.twitter.com/zYOxDW03iP — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 1, 2025

Зауважимо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає легітимність нового складу парламенту, який сформували за результатами парламентських виборів наприкінці жовтня.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти Бідзіни Іванішвілі, засновника та голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія». Вашингтон оголосив грузинського політика персоною нон грата «за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації».

Згодом український президент Володимир Зеленський прокоментував введення обмежень Сполученим Штатами проти засновника та голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі. Зеленський подякував Сполученим Штатам за «сильний крок на підтримку грузинського народу й усього нашого регіону».