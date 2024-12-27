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США запровадили санкції проти засновника «Грузинської мрії» Іванішвілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США запровадили санкції проти засновника «Грузинської мрії» Іванішвілі
Вашингтон рішуче засудив політику Іванішвілі
фото з відкритих джерел

Раніше американська влада ввела санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії

Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти Бідзіни Іванішвілі, засновника та голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія». Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Вашингтон оголосив грузинського політика персоною нон грата «за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації».

«Дії Іванішвілі та «Грузинської мрії» підірвали демократичні інститути, уможливили порушення прав людини та обмежили реалізацію основоположних свобод у Грузії. Крім того, вони підірвали євроатлантичне майбутнє Грузії – майбутнє, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке передбачене грузинською конституцією. В результаті Грузія стала вразливою перед Росією, яка продовжує окупувати понад 20% грузинської території», – йдеться в повідомленні.

США рішуче засудили політику Іванішвілі, зокрема, його участь у жорстоких репресіях проти протестуючих, медійників, активістів правозахисників та опозиційних лідерів. Бідзіна Іванішвілі був внесений до санкційного списку згідно з указом президента США № 14024.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та заступника директора департаменту спеціальних завдань Мірзи Кезевадзе за жорстокість щодо учасників протестів.

Раніше Велика Британія запровадила санкції проти п'яти грузинських чиновників, відповідальних за напади на мирних протестувальників у Грузії.

До слова, у Грузії колегія виборців у суботу, 14 грудня, проголосувала за призначення депутата парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія», колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, президентом країни.

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Теги: санкції Грузія США протест

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