У Грузії люди шикуються в живий ланцюг: що він символізує

Рівно місяць тому, 28 листопада, грузинський уряд оголосив про рішення відмовитися від перемовин щодо вступу в Європейський Союз

У містах Грузії триває акція «Ланцюг єдності» – люди шикуються в неперервний ряд, що символізує єдність країни. Про це пише «Ехо Кавказу» (проєкт «Радіо Свобода»).

Спершу акція мала відбутися у столиці Тбілісі, об’єднавши правий і лівий береги міста та охопивши сім мостів.

Там до учасників також приєдналася президентка країни Саломе Зурабішвілі. Крім того, в акції взяли участь всі основні опозиційні партії Грузії, а також депутати Європарламенту Міхал Ваврікевич та Дайнюс Жалімас, які прибули до Тбілісі.

На кадрах, які публікують журналісти, видно, що паралельно «ланцюгу єдності» шикуються грузинські силовики, не допускаючи, щоб учасники акції перекривали рух на дорогах.

Крім Тбілісі, символічний «ланцюг єдності» також утворили в горах на висоті 3653 м над рівнем моря і в інших містах країни, зокрема в Батумі.

За кілька годин учасники акції «Ланцюг єдності» у Тбілісі вирушили на мітинг до будівлі парламенту.

Нагадаємо, рівно місяць тому, 28 листопада, грузинський уряд оголосив про рішення відмовитися від перемовин щодо вступу в Європейський Союз до 2028 року.

Це сталося на тлі протестів проти результатів парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла партія влади «Грузинська мрія». Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не складе свої повноваження, адже парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника. Однак на виборах 14 грудня парламентська колегія виборників таки обрала наступним президентом Міхеіла Кавелашвілі — він був єдиним кандидатом.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та заступника директора департаменту спеціальних завдань Мірзи Кезевадзе за жорстокість щодо учасників протестів.

Раніше Велика Британія запровадила санкції проти п'яти грузинських чиновників, відповідальних за напади на мирних протестувальників у Грузії.

До слова, у Грузії колегія виборців у суботу, 14 грудня, проголосувала за призначення депутата парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія», колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, президентом країни.