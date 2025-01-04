«Втрачаємо по 20 кілометрів щодоби». Чмут шокував швидкістю просування окупантів в Україні

Росіяни нарощують динаміку наступу

Україна втратила за рік близько 3600 км² території на всіх напрямках. А у листопаді темпи просування росіян досягли піку: 610 км²/місяць та 20,3 км²/добу. Таку думку висловив голова волонтерського фонду «Повернись живим», військовий та аналітик Тарас Чмут у соцмережі Х.

Чмут також зазначив, що цьогоріч Україна провела успішну операцію в Курській області, взявши під контроль близько 1100 км², з яких наразі утримується 460 км².

За його словами, росіяни нарощують динаміку наступу. Якщо у червні втрати складали близько 100 км²/місяць та 3,4 км²/добу, то у вересні вже близько 400 км²/місяць та 13,4 км²/добу.

«Вдумайтеся, ми втрачаємо 20 кілометрів квадратних кожної доби. Кожної. Нашої власної землі», – зазначив Чмут.

Він додав, що Росії такі просування даються «величезною кількістю втрат техніки, боєприпасів та людей», а співвідношення втрат вже вийшли на рівень Другої світової, на окремих ділянках.

«Але ворог продовжує сунути і сунути», – підсумував аналітик.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Нагадаємо, протягом доби 2 січня окупанти проводили штурмові дії на Харківському та Куп'янському напрямках. Деякі позиції Збройних сил України (ЗСУ) були зруйновані.