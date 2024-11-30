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Президентка Грузії на тлі протестів звернулася до народу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Президентка Грузії на тлі протестів звернулася до народу
Парламент Грузії затвердив проведення виборів президента країни на 4 грудня
фото з відкритих джерел

Зурабішвілі не визнає легітимність нового складу парламенту

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не складе свої повноваження, адже парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника. Її слова цитує «Ехо Кавказу».

Зурабішвілі не визнає легітимність нового складу парламенту, який сформували за результатами парламентських виборів наприкінці жовтня. Саме тому цей парламент, на її думку, не зможе обрати й нового президента.

«Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тому не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки законно не оберуть парламент, який законно обере когось замість мене. Я з вами й буду з вами», – сказала грузинська президентка.

Зазначимо, парламент Грузії затвердив проведення виборів президента країни на 4 грудня, а інавгурацію новообраного президента – на 29 грудня.

У 2024 році президента в Грузії вперше обиратимуть не на всенародних виборах, а спеціальною колегією виборників. Це передбачають правки у Конституцію Грузії від 2017 року, які наразі набули чинності.

Раніше силовики в Грузії під час розгону багатотисячної акції протесту в Тбілісі у ніч на 30 листопада затримали 107 протестувальників

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: міністр вибори Грузія протест посол Саломе Зурабішвілі парламент

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