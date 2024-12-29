Після інавгурації невизнаного президента Грузії у столиці почалися сутички та затримання

Є повідомлення, що затримання проводилися дуже жорстко, зокрема жінок за волосся волочили асфальтом

Протестувальники у Тбілісі прийшли до будівлі парламенту та показали невизнаному президенту Кавелашвілі червоні картки

У неділю, 29 грудня, у Тбілісі почалися затримання учасників акції протесту після інавгурації обраного «Грузинською мрією» президента Михайла Кавелашвілі. Його інавгурацію не визнала грузинська опозиція та значна частина міжнародних партнерів. Про це повідомляють місцеві медіа.

Так, біля будівлі парламенту Грузії сталися сутички між поліцією та учасниками антиурядової акції. Демонстранти виступають проти президента Михайла Кавелашвілі, легітимність якого не визнають п'ятий президент Саломі Зурабішвілі, опозиція та частина міжнародних партнерів країни.

Силовики, розпочавши затримання, відкрили автомобільний рух на проспекті Руставелі. Перед цим поліція закликала учасників мітингу перейти на тротуар та не обмежувати рух.

Також люди тримають прапори з обличчями невизнаного президента Кавелашвілі, прем'єра Кобахідзе, мільярдера Іванішвілі та написами «вітаємо, раб». Правлячу партію звинувачують у співпраці з Іраном та терористичними організаціями після візитів Кобахідзе до Тегерана.

Під час сутички постраждав один із демонстрантів, йому надали першу допомогу. Мітинг триває за межами проїжджої частини. Точна кількість затриманих поки не повідомляється.

Протестувальники у Тбілісі прийшли до будівлі парламенту та показали новообраному "президенту" Кавелашвілі червоні картки. pic.twitter.com/GcX2j1zURe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 29, 2024

Водночас є повідомлення, що затримання проводилися дуже жорстко, зокрема жінок за волосся волочили асфальтом. Також були сутички біля церкви Кашветі.

Колишній футболіст Кавелашвілі склав присягу як новий «президент» Грузії, проте його легітимність не визнають: президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, опозиція та значна частина міжнародних партнерів. Україна також не визнавала Михеїла Кавелашвілі як законно обраного президента Грузії.

Так, об 11:00 в країні розпочалася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі. За словами президентки Грузії Саломе Зурабішвілі , інавгурація нового президента Михеїла Кавелашвілі – «пародія». Вона додала, що вважає себе єдиним легітимним органом країни та пообіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від режиму.

«Я йду звідси і забираю з собою легітимність», – сказала вона. Варто зазначити, що Кавелашвілі не визнає також опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни.

Нагадаємо, вчора жителі Грузії виходили на акцію «Ланцюг єдності», найбільша відбулася в столиці, де символічний ланцюг об'єднав праву і ліву набережні міста, а також сім мостів.

Цей мирний протест став демонстрацією єдності громадянського суспільства і прагнення до європейських цінностей через місяць після заяви прем'єра Іраклія Кобахідзе про припинення переговорів про вступ до Євросоюзу. Солідарність із протестувальниками висловили грузини за кордоном, які організували акції в 40 містах Європи і США.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не складе свої повноваження, адже парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника. Однак на виборах 14 грудня парламентська колегія виборників таки обрала наступним президентом Міхеіла Кавелашвілі – він був єдиним кандидатом.