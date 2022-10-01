Німеччина відреагувала на заявку України щодо вступу до НАТО

Крістіне Ламбрехт зауважила, що Україна має право обирати альянси, до яких хоче приєднатися

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт прокоментувала подання Україною заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою, зауваживши, що країна має право обирати альянси, до яких хоче приєднатися. Про це вона сказала під час візиту до Молдови, передає Укрінформ.

«Німеччина не діятиме одноосібно», – заявила глава Бундесверу, повторивши фразу, яку німецькі лідери використовують, коли йдеться про надання Україні бойових танків.

Міністр зауважила, що Україна «вільна обирати альянси», та нагадала, що для набуття членства в НАТО слід виконати певні вимоги. Заявка України на вступ обговорюватиметься всіма 30 країнами НАТО, зазначила вона.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.

Зауважимо, що Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі поки що не на часі.

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