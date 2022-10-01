Головна Країна Політика
search button user button menu button

Німеччина відреагувала на заявку України щодо вступу до НАТО

Юрій Лящук
glavcom.ua
Німеччина відреагувала на заявку України щодо вступу до НАТО
Для набуття членства в НАТО слід виконати певні вимоги
Фото: ЗМІ Німеччини

Крістіне Ламбрехт зауважила, що Україна має право обирати альянси, до яких хоче приєднатися

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт прокоментувала подання Україною заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою, зауваживши, що країна має право обирати альянси, до яких хоче приєднатися. Про це вона сказала під час візиту до Молдови, передає Укрінформ.

«Німеччина не діятиме одноосібно», – заявила глава Бундесверу, повторивши фразу, яку німецькі лідери використовують, коли йдеться про надання Україні бойових танків.

Міністр зауважила, що Україна «вільна обирати альянси», та нагадала, що для набуття членства в НАТО слід виконати певні вимоги. Заявка України на вступ обговорюватиметься всіма 30 країнами НАТО, зазначила вона.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.

Зауважимо, що Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі поки що не на часі.

 

Читайте також: Пресконференція генсека НАТО. Деталь, яка дуже дивує

Теги: Україна Німеччина НАТО

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Кадиров наїхав на генерала через розгром росіян у Лимані
Кадиров наїхав на генерала через розгром росіян у Лимані
Експрезидент Монголії переконаний, що Путін влаштував геноцид росіян
Експрезидент Монголії переконаний, що Путін влаштував геноцид росіян
Німеччина відреагувала на заявку України щодо вступу до НАТО
Німеччина відреагувала на заявку України щодо вступу до НАТО
Папа Римський Франциск провів приватну аудієнцію із радницею Зеленського
Папа Римський Франциск провів приватну аудієнцію із радницею Зеленського
Буданов розповів, кого Путін хотів призначити президентом України
Буданов розповів, кого Путін хотів призначити президентом України
«Демони святкували масові вбивства». Подоляк відреагував на шабаш у Москві
«Демони святкували масові вбивства». Подоляк відреагував на шабаш у Москві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
«Мы в кольце». Нажаханий окупант розказав, як у Кремля «все йде за планом» 
121K
Арестович повідомив, скільки рашистів перебуває в оточенні під Лиманом
96K
Вступ України до НАТО. Перша реакція Кремля
31K
Анексія українських територій. Майбутня прем’єрка Італії сказала, що думає про Путіна
29K
ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву
22K
Тищенко розміновував автомобіль звичайною гілкою: курйозне відео

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Сьогодні, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Сьогодні, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Вчора, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту