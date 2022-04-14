Колумбія визнала звірства Росії геноцидом щодо українців

Влада країни готова замінити Європі російське вугілля, щоб ЄС міг відмовитися від енергії країни-терористки

Президент Колумбії Іван Дуке Маркес заявив про готовність його країни зіграти головну роль у забезпеченні Європи енергоресурсами. Він переконаний, що йому вдасться допомогти ЄС відмовитися від російської енергії. Про це інформує CNN.

Дуке переконаний, що Колумбія здатна допомогти розв'язати проблему, перед якою постала Європа, адже має для цього необхідні ресурси.

«У нас чи не найбільші ресурси вугілля, ми можемо видобувати більше нафти і газу та зосередитись на відновлювальних джерелах. У нас є великі ресурси, які ми не використовуємо», – заявив він.

Також Дуке підтримав позицію Джо Байдена щодо звірств росіян в Україні.

«Те, що відбувається в Україні – це геноцид. І це має припинитися. Це божевілля», – додав президент Колумбії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо охарактеризував дії РФ під час вторгнення в Україну та її способи ведення війни терміном «геноцид».

Напередодні Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні. Згодом він пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом.

Як стало відомо, США найімовірніше визнають дії РФ геноцидом проти українців – Нуланд.

Також Зеленський подякував Байдену за позицію щодо війни в Україні.

Крім того, Банкова відреагувала на слова Байдена про геноцид українців.