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Скільки безпілотників Іран передав Росії – оцінка Пентагону

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки безпілотників Іран передав Росії – оцінка Пентагону
Пентагону висловив занепокоєння через співпрацю Ірану і Росії
фото ілюстративне

Іран надав сотні безпілотників Росії для застосування в Україні

За даними міністерства оборони США, кількість бойових БПЛА, які іранський режим передав росіянам для ударів по Україні, сягає «сотень» одиниць. Про це сказав на пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає «Укрінформ».

«Ми знаємо, що Іран надав принаймні сотні цих безпілотників Росії для застосування в Україні», – зазначив представник міноборони США.

Він відмовився назвати конкретні цифри, однак зауважив, що Росія продовжує шукати способи придбати додаткові бойові системи.

Представник Пентагону також висловив занепокоєння взаємодією Ірану і Росії. За його словами, вони «продовжують експортувати терор і використовувати ці системи для нападу на невійськові цілі, включно з цивільними».

Як відомо, у жовтні й листопаді Росія систематично атакувала українські мирні міста іранськими дронами-камікадзе типу «Shahed-136».

Раніше розвідка Естонії повідомила, що Росія вже витратила в Україні дві третини свого запасу боєприпасів і тому змушена знизити наступальну активність.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України назвало іноземні компанії, які допомагають РФ скеровувати ракети в Україну.

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Теги: росія Іран війна Україна Пентагон безпілотник

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