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Канада посилює санкції проти Ірану за співпрацю з РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Канада посилює санкції проти Ірану за співпрацю з РФ
Санкції зачепили компанію, яка розробляла дрони «Шахед»
фото ілюстративне

Санкції передбачають замороження майна і коштів компаній на території Канади

Канада запровадила чергові санкції проти іранських юридичних і фізичних осіб. Під обмеження потрапила компанія, яка допомагає розробляти дрони «Шахед». Про це повідомляє міністерство закордонних справ Канади

У міністерстві повідомили, що під нові санкції потрапили чотири фізичних та п'ять юридичних осіб через порушення прав людини та дестабілізацію миру і безпеки.

Зокрема, Канада оголосила санкції проти іранської компанії «Бахарестан Кіш», яка допомагає розробляти дрони «Шахед».

Також під дію санкцій за сприяння у веденні РФ війни проти України потрапила іранська авіакомпанія «Сафіран». Компанія координувала польоти російських військових літаків, якими доставлялися іранські дрони.

Зазначається, що санкції передбачають замороження майна і коштів компаній на території Канади. Фізичним особам, щодо яких введені обмеження, заборонено в’їзд до країни.

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Теги: Іран зброя санкції безпілотник росія Канада

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