Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з королем Британії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з королем Британії
Президент України привітав Чарльзом III із нещодавнім сходженням на престол
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Це перша зустріч британського монарха із Зеленським

Сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Букінгемський палац, де мав аудієнцію з британським королем Чарльзом III. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

Це перша зустріч британського монарха із Зеленським. Британські ЗМІ відзначили, що на фотографіях монарх у костюмі, тоді як Зеленський був одягнений у джемпер і штани у військовому стилі.

Зеленський повідомив, що привітав короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ з нещодавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові.

«Для мене честь – бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. Вдячний Його Величності за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Читайте також: Виступ Зеленського у парламенті Британії: найголовніші тези
Теги: Велика Британія Ріші Сунак президент Володимир Зеленський міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі
Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі
Виступ Зеленського в парламенті Британії: повний текст
Виступ Зеленського в парламенті Британії: повний текст
Зеленський зустрівся з королем Британії
Зеленський зустрівся з королем Британії
Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні
Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні
Казахстан підготував неприємний сюрприз для росіян, які тікають від війни
Казахстан підготував неприємний сюрприз для росіян, які тікають від війни
Шольц прилетить до Парижа на зустріч із Зеленським
Шольц прилетить до Парижа на зустріч із Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Три аргументи проти церковної календарної реформи. Що з ними не так
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
16K
Допуск РФ і Білорусі до Олімпіади. Швеція зробила заяву
16K
Військовий розповів, чому Україна має примушувати своїх громадян до мобілізації
13K
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7416
Тривога кілька хвилин: Путін почув потужну промову Зеленського (мапа)

Новини

До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак
Сьогодні, 17:00
Мін'юст вимагає заборонити «Партію регіонів»
Сьогодні, 16:31
Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика (фото)
Сьогодні, 16:02
Зеленського оплесками зустріли у Великій Британії: неймовірні кадри
Сьогодні, 15:33
Гайдай просить дозволу примусово евакуювати мешканців небезпечних територій
Сьогодні, 15:08
Як відкосити від армії. «Слуга» вимагає покарання для представників однієї професії
Сьогодні, 14:19

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту