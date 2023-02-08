Зеленський зустрівся з королем Британії
Це перша зустріч британського монарха із Зеленським
Сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Букінгемський палац, де мав аудієнцію з британським королем Чарльзом III. Про це глава держави повідомив у Телеграм.
Це перша зустріч британського монарха із Зеленським. Британські ЗМІ відзначили, що на фотографіях монарх у костюмі, тоді як Зеленський був одягнений у джемпер і штани у військовому стилі.
Зеленський повідомив, що привітав короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ з нещодавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові.
«Для мене честь – бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. Вдячний Його Величності за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії», – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.
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