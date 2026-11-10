ЗМІ: США обговорювали з РФ післявоєнні гарантії безпеки для України за аналогією з НАТО

Україну не запрошують до НАТО

Вашингтон порушував перед Москвою можливість надання Україні після завершення війни гарантій безпеки, побудованих за принципами 4-ї та 5-ї статей Північноатлантичного договору. Про це повідомив кореспондент PBS NewsHour Нік Шифрін із посиланням на американського високопосадовця, передає «Главком».

Йдеться не про вступ України до Альянсу, а про створення механізму, який «фактично був би дуже схожий на НАТО» – із проведенням консультацій у разі загрози (аналог статті 4) та принципом колективної оборони при нападі (аналог статті 5). За словами посадовця, фінальне слово щодо надання таких гарантій належить президенту США Дональду Трампу, і український лідер Володимир Зеленський має звернутися до нього з відповідним запитом.

Питання безпеки та територіальні пропозиції стануть двома ключовими блоками тристоронніх переговорів України, США та Росії, що стартують в Абу-Дабі 10 листопада. Як зазначає Reuters із посиланням на представника США, розв'язання територіальних суперечок безпосередньо залежатиме від параметрів майбутньої архітектури безпеки. Публічно Москва продовжує вимагати всю Донецьку область, а Київ наполягає на нинішній лінії фронту, проте в приватному порядку обидві сторони, за оцінкою Вашингтона, виявили «певну гнучкість».

Крім того, американська сторона окреслила ще низку деталей щодо переговорного процесу:

Вашингтон підготував сім-вісім великих тем для дискусії і не очікує їх остаточного вирішення вже в Абу-Дабі, розглядаючи зустріч як перезапуск процесу. Водночас у США висловлюють обережний оптимізм, оскільки, за словами чиновника, Москва дала зрозуміти про бажання знайти шлях до завершення війни.

Для фінального врегулювання, на переконання США, за столом подальших переговорів із Росією обов'язково мають бути європейські держави, які занепокоєні попередніми вимогами Кремля відвести сили НАТО зі східного флангу. Для ширшого діалогу між Москвою та Європою американська сторона, зокрема спецпредставник Джаред Кушнер, розглядає ідею відновлення Ради НАТО-Росія.

Як стимул для дотримання Москвою режиму припинення вогню Вашингтон допускає можливість скасування частини антиросійських санкцій. Проте таке послаблення планують зробити оборотним завдяки механізму snapback, який передбачає автоматичне або швидке повернення обмежень у разі порушення Росією умов угоди.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі.

До слова, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом зустрінеться з представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.