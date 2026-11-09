Умеров анонсував окремі переговори в Абу-Дабі без Росії
Україна проведе зустрічі з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також НАТО і Єврокомісії
Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі. Про це повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, який очолює українську переговорну делегацію, пише «Главком».
За його словами, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.
Зокрема, йдеться про представників так званої групи E4 – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Також до Абу-Дабі прибудуть представники НАТО та Європейської комісії.
«Паралельно Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами, щоб узгодити позиції та забезпечити спільне розуміння подальших кроків», – зазначив Умеров.
Він наголосив, що за дорученням президента Володимира Зеленського Україна робить усе можливе, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу.
Умеров також подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за наданий майданчик і підтримку, а спеціальному посланцю президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру – за активну роботу й підготовку зустрічей.
За словами секретаря РНБО, мета переговорів – досягнення тривалого миру, гарантування безпеки України та створення реальних можливостей для її відновлення після війни.
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що наступний раунд консультацій в Абу-Дабі відбудеться у тристоронньому форматі – за участі України, Росії та США. Водночас європейські представники також підтвердили свою присутність у місті під час переговорів.
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