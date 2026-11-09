Головна Світ
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Умеров анонсував окремі переговори в Абу-Дабі без Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Умеров анонсував окремі переговори в Абу-Дабі без Росії
Українська делегація робить усе можливе, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу
фото: Reuters

Україна проведе зустрічі з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також НАТО і Єврокомісії

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі. Про це повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, який очолює українську переговорну делегацію, пише «Главком».

За його словами, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Зокрема, йдеться про представників так званої групи E4 – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Також до Абу-Дабі прибудуть представники НАТО та Європейської комісії.

«Паралельно Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами, щоб узгодити позиції та забезпечити спільне розуміння подальших кроків», – зазначив Умеров.

Він наголосив, що за дорученням президента Володимира Зеленського Україна робить усе можливе, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу.

Умеров також подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за наданий майданчик і підтримку, а спеціальному посланцю президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру – за активну роботу й підготовку зустрічей.

За словами секретаря РНБО, мета переговорів – досягнення тривалого миру, гарантування безпеки України та створення реальних можливостей для її відновлення після війни.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що наступний раунд консультацій в Абу-Дабі відбудеться у тристоронньому форматі – за участі України, Росії та США. Водночас європейські представники також підтвердили свою присутність у місті під час переговорів.

Читайте також:

Теги: Рустем Умєров війна переговори США Україна Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Світ

Стало відомо, хто представлятиме НАТО на переговорах в Абу-Дабі
Стало відомо, хто представлятиме НАТО на переговорах в Абу-Дабі
Кремль відреагував на пропозицію Кушнера про Раду НАТО-Росія
Кремль відреагував на пропозицію Кушнера про Раду НАТО-Росія
Трамп готує одразу дві угоди з Путіним – The Telegraph
Трамп готує одразу дві угоди з Путіним – The Telegraph
Умеров анонсував окремі переговори в Абу-Дабі без Росії
Умеров анонсував окремі переговори в Абу-Дабі без Росії
Кремль оголосив, чи допустять Європу до переговорів в Абу-Дабі
Кремль оголосив, чи допустять Європу до переговорів в Абу-Дабі
Міграційне питання розвалило коаліцію у Нідерландах
Міграційне питання розвалило коаліцію у Нідерландах

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
103K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Сьогодні, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Сьогодні, 14:35
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Сьогодні, 14:10
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з дзюдо балотуватиметься в президенти Франції
Сьогодні, 13:32
Українські ракети «Нептун» переорієнтовано на військові заводи РФ
Сьогодні, 12:53
Путін збере союзників Росії в Москві одразу після переговорів в Абу-Дабі: заява Кремля
Сьогодні, 12:32

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua