Кушнер анонсував зустріч із представниками України, ЄС та НАТО напередодні переговорів

Зять Трампа сказав, що для досягнення всеосяжного й тривалого врегулювання необхідна пряма взаємодія між РФ та європейськими партнерами

Зять Трампа: Наша робота зосереджена на чотирьох взаємопов’язаних пріоритетах

Зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом зустрінеться з представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Наша мета полягає в тому, щоб зібрати Україну та Росію разом для безпосереднього обговорення їхніх післявоєнних питань безпеки, пропозицій та можливих рішень. Ми сподіваємося, що ці дискусії допоможуть визначити точки дотику, просунути практичні рішення та створити імпульс для переходу до наступного етапу переговорів», – йдеться у повідомленні.

Зять Трампа додав, що для досягнення всеосяжного й тривалого врегулювання необхідна також пряма взаємодія між Росією та європейськими партнерами щодо ширших домовленостей у сфері безпеки, які стосуються Європи. Він висловив сподівання, що обговорення в Абу-Дабі створять умови для початку такої взаємодії найближчим часом у межах ширшого багатостороннього процесу.

«Наша робота зосереджена на чотирьох взаємопов’язаних пріоритетах: припинення бойових дій; розробка надійних післявоєнних гарантій безпеки та механізмів, що зменшують ризик поновлення конфлікту; підготовка всеосяжного плану економічного розвитку та процвітання України; а також впровадження гуманітарних заходів для полегшення страждань та подолання людських наслідків цієї війни», – підкреслив Кушнер.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі.