Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін під час тристоронніх переговорів у китайському Шеньчжені

Тристоронній саміт президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна став символом завершення ліберального світового порядку та послаблення ролі Європи у міжнародній політиці. Попри відсутність масштабних домовленостей, сама зустріч засвідчила зміну підходу Вашингтона до відносин із Москвою та Пекіном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як пише Bloomberg, саміт не завершився поділом світу за зразком Ялтинської конференції 1945 року. Однак зустріч продемонструвала, що Сполучені Штати дедалі більше розглядають Китай і Росію як двох основних суперників, із якими готові домовлятися без участі традиційних союзників.

Такий формат фактично відсуває на другий план Європу, Індію, Японію та міжнародні об'єднання, зокрема G7 і G20. Вашингтон демонструє готовність обговорювати ключові міжнародні питання без залучення держав, які десятиліттями залишалися важливими учасниками світової політики.

Особливо вигідною зустріч стала для Володимира Путіна. За оцінкою Bloomberg, участь у саміті поряд із лідерами США та Китаю засвідчила провал західних спроб міжнародної ізоляції російського керівництва та сприяла відновленню політичної легітимності Путіна на міжнародній арені.

Видання звертає увагу, що вже за кілька годин після завершення саміту Путін запропонував європейським лідерам приїхати до Москви, якщо вони хочуть обговорювати війну в Україні або питання власної безпеки.

У Bloomberg припускають, що російський диктатор може розраховувати на поступове визначення сфер впливу під час наступних зустрічей лідерів трьох держав. Нинішні домовленості вже окреслюють їхні пріоритети та спільні позиції.

Водночас попередній ліберальний міжнародний порядок не був досконалим, а його принципи нерідко порушували навіть самі Сполучені Штати. Проте він передбачав систему правил і міжнародного права, яка мала обмежувати амбіції найсильніших держав та захищати суверенітет менших країн.

Як зазначає Bloomberg, саміт Трампа, Путіна та Сі продемонстрував відхід від цих принципів і перехід до міжнародних відносин, у яких дедалі більшу роль відіграватимуть домовленості між найбільшими державами.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляло, що саміт Трампа, Путіна та Сі засвідчив поступове завершення епохи домінування США. Водночас видання наголошувало, що суперечливі інтереси Вашингтона, Москви та Пекіна ускладнюють досягнення масштабних домовленостей між трьома державами.