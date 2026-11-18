Приниження Путіна у Китаї, суд над фігурантом «Карфагена» та слухання генерала Дуки: головне за день 18 листопада
Дайджест новин, які сталися вдень 18 листопада 2026 року
Лідер Китаю Сі Цзіньпін послав чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну, суд ухвалив рішення стосовно фігуранта справи «Карфаген» Осіпова, та слухання генерала Сергія Дуки.
«Главком» склав добірку головних подій за день 18 листопада.
Трамп і Сі Цзіньпін прийшли разом, а Путіна посадили окремо: відео з вечері АТЕС
Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп разом прибули на урочисту вечерю в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Водночас російського диктатора Володимира Путіна посадили окремо від них.
Суд арештував фігуранта справи «Карфаген» Осіпова без застави
Вищий антикорупційний суд 18 листопада обрав запобіжний захід Андрію Осіпову, одному з фігурантів справи «Карфаген». Підозрюваного взяли під варту до 16 січня 2027 року без права внесення застави.
Генерал СБУ Дука розповів про російські паспорти родичів, які в окупації (відео)
Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука прокоментував інформацію про можливе отримання російських паспортів батьками його дружини, які залишилися на тимчасово окупованій території Херсонської області. Він заявив, що не підтримує з ними спілкування, тому не може підтвердити ці відомості.
В Італії затримано українського блогера Слобоженка – ЗМІ
В Італії затримано українського блогера та підприємця Олександра Слобоженка, якого розшукували українські правоохоронці за підозрою у масштабному ухиленні від сплати податків та легалізації незаконно отриманих коштів.
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