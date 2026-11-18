Лідер Китаю Сі Цзіньпін послав чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну, суд ухвалив рішення стосовно фігуранта справи «Карфаген» Осіпова, та слухання генерала Сергія Дуки.

«Главком» склав добірку головних подій за день 18 листопада.

Трамп і Сі Цзіньпін прийшли разом, а Путіна посадили окремо: відео з вечері АТЕС

Відбулася урочиста вечеря для учасників саміту АТЕС фото: Reuters, Getty Images

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп разом прибули на урочисту вечерю в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Водночас російського диктатора Володимира Путіна посадили окремо від них.

Суд арештував фігуранта справи «Карфаген» Осіпова без застави

Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Осіпову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд 18 листопада обрав запобіжний захід Андрію Осіпову, одному з фігурантів справи «Карфаген». Підозрюваного взяли під варту до 16 січня 2027 року без права внесення застави.

Генерал СБУ Дука розповів про російські паспорти родичів, які в окупації (відео)

Фігурант справи «Карфаген» заявив, що не спілкується з батьками дружини фото: glavcom.ua

Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука прокоментував інформацію про можливе отримання російських паспортів батьками його дружини, які залишилися на тимчасово окупованій території Херсонської області. Він заявив, що не підтримує з ними спілкування, тому не може підтвердити ці відомості.

В Італії затримано українського блогера Слобоженка – ЗМІ

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили Слобоженку про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн фото: Бюро економічної безпеки

В Італії затримано українського блогера та підприємця Олександра Слобоженка, якого розшукували українські правоохоронці за підозрою у масштабному ухиленні від сплати податків та легалізації незаконно отриманих коштів.

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