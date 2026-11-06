Ультиматум від Google: школи в США залишаться без пошуку, якщо вимкнуть ШІ

Навчальні заклади, які не дозволять використовувати штучний інтелект, не зможуть користуватися й пошуковою системою компанії

Google змінює правила використання своїх освітніх інструментів: школи зможуть самостійно вирішувати, чи вмикати Gemini та інші функції штучного інтелекту. Водночас навчальні заклади, які повністю відмовляться від ШІ, втратять доступ до Google Search. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Йдеться про американські школи, які використовують освітні продукти Google. Система K–12 охоплює всі рівні шкільної освіти у США – від підготовчого класу (Kindergarten) до 12-го класу включно. Тобто вона об'єднує початкову, середню та старшу школу, де навчаються діти приблизно від 5 до 18 років. Багато учнів цих шкіл працюють із платформою Google Classroom та користуються комп'ютерами Chromebook, які надають їм навчальні заклади.

Раніше Google планувала автоматично активувати чат-бот Gemini для багатьох школярів, які користуються Google Classroom. Однак це рішення викликало критику з боку освітян, експертів із розвитку дітей та батьків. Зокрема, вони висловлювали занепокоєння щодо використання технологій штучного інтелекту в навчальному процесі та доступу дітей до таких інструментів.

Тепер компанія вирішила змінити підхід до налаштування своїх освітніх сервісів. Адміністратори шкіл зможуть окремо вмикати або вимикати Gemini, Gemini Notebook та Google Search. За замовчуванням усі ці інструменти будуть недоступними, доки адміністрація навчального закладу не активує їх.

Водночас є особливість: пошукова система Google інтегрована зі штучним інтелектом. Тому школи, які вирішать повністю відмовитися від використання ШІ, також втратять доступ до Google Search.

«Ми вважаємо, що школи повинні мати контроль над штучним інтелектом у своїх класах та надавати адміністраторам засоби контролю, які допоможуть їм керувати своїм підходом», – заявив віцепрезидент Google і генеральний менеджер з питань освіти Кріс Філліпс.

Крім того, компанія оновлює пошукові інструменти, щоб зробити їх кориснішими для навчання. Зокрема, Google планує пропонувати школярам покрокові пояснення розв'язання задач, аби учні могли розібратися з матеріалом, а не просто отримувати готові відповіді на домашні завдання.

За даними Google, її платформою Google Classroom користуються 150 млн учнів і вчителів у всьому світі. Компанія залишається одним із головних постачальників освітніх технологій для шкіл США.

Раніше «Главком» писав, що Google почав виплачувати кошти медіа за використання їхнього контенту для формування відповідей штучного інтелекту. У межах пілотної програми компанія залучила близько 100 видавців. Водночас розмір виплат суттєво відрізняється: деякі невеликі видання отримують менш як $1000 за кілька місяців. Медіа також занепокоєні тим, що готові відповіді ШІ безпосередньо в пошуковику можуть зменшувати кількість переходів читачів на їхні сайти.