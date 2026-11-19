Албанізі звернувся до Путіна безпосередньо, коли той перебував у залі

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі публічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом негайно припинити війну проти України. Це сталося під час пленарного засідання саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені, де були присутні президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну стенограму виступу лідера Австралії на саміті в Китаї.

«Я кажу вам дуже прямо, президенте Путін: припиніть свою війну, припиніть її зараз», – заявив Албанізі під час виступу 19 листопада.

Перед цим австралійський прем'єр наголосив, що війни в Україні та на Близькому Сході є одними з головних чинників, які порушують світову торгівлю. За його словами, військові конфлікти, перебої в ланцюгах постачання та загрози міжнародному порядку впливають на економіку країн і призводять до зростання інфляції.

Албанізі звернувся до Путіна безпосередньо, коли той перебував у залі. За повідомленнями журналістів, російський диктатор у цей момент опустив голову й не підвів очей. За виступом також спостерігали Трамп і Сі Цзіньпін.

Австралійський прем'єр зробив цю заяву за кілька годин до запланованої тристоронньої зустрічі американського, китайського та російського лідерів. Албанізі привітав сам факт проведення переговорів і висловив сподівання на позитивні результати для світу.

Напередодні, 18 листопада, глава австралійського уряду також висловився щодо можливих мирних домовленостей. Він наголосив, що будь-яке врегулювання війни має відбуватися на умовах України.

«Ми чітко заявили: будь-яке рішення і мир, якого ми хочемо для України, мають бути на умовах України», – сказав Албанізі. Він також нагадав, що Росія недооцінила волю та рішучість українців захищати свій суверенітет.

Водночас за підсумками тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна, яка відбулася в Шеньчжені 19 листопада, в офіційних повідомленнях не згадали війну Росії проти України.