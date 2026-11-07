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Путін зробив заяву про майбутні переговори в Абу-Дабі і сформував делегацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін зробив заяву про майбутні переговори в Абу-Дабі і сформував делегацію
Напередодні переговорів Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки Росі
фото з відкритих джерел

Від Росії участь у переговорах візьмуть представники адміністрації Путіна, Міністерства закордонних справ та військового командування РФ

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про підготовку тристоронніх переговорів щодо України за участю України, РФ і США в Абу-Дабі. Також Кремль визначив склад своєї делегації. Про це повідомляють російські медіа, інформує «Главком».

Зазначається, що у переговорах візьмуть участь помічник президента РФ Володимир Мединський, заступники очільника Міністерства закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, а також представники Генштабу Ігор Костюков і Юрій Жигарловський.

Напередодні всіх їх запросили на нараду Путіна з постійними членами Ради безпеки Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що ці посадовці увійдуть до переговорної групи.

Із його слів, помічник Путіна Юрій Ушаков безпосередньо не братиме участі у зустрічі, а «курує» переговори з міжнародних питань.

Сам Путін, оголошуючи про майбутню зустріч, подякував ОАЕ за організацію зустрічі «з української тематики». За його словами, Емірати послідовно сприяють пошуку рішення щодо так званої української кризи, а також допомагають із гуманітарними питаннями та обмінами.

Тристороння зустріч України, США та Росії відбудеться 10-11 листопада в Абу-Дабі за посередництва американської сторони. Серед тем, які планують обговорити, – можливе енергетичне перемир’я, безпека судноплавства в Чорному морі, гуманітарні питання та обмін полоненими.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив принципи, яких дотримуватиметься Київ напередодні нового раунду мирних переговорів. Серед них – територіальна цілісність і суверенітет України, а також право держави самостійно розвивати свої оборонні спроможності.

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Теги: путін безпека переговори Дмитро Пєсков Андрій Сибіга

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