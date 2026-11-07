Республіканці вже приміряють Рубіо на роль кандидата у президенти США. Але є проблема

Рубіо залишається однією з помітних фігур адміністрації Трампа, яку частина республіканців розглядає як потенційного кандидата на президентських виборах 2028 року

Після поразки республіканців на проміжних виборах у США увага прикута до подальшої кар’єри Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо опинився в центрі політичної уваги після проміжних виборів до Конгресу США. Частина республіканців бачить у ньому потенційного кандидата, здатного об’єднати партію та зберегти Білий дім на президентських виборах 2028 року. Тим часом демократи вже готують для нього серію жорстких слухань у новому складі Конгресу. Як інформує «Главком», про це пише Politico.

Марко Рубіо може стати кандидатом республіканців на виборах президента США 2028 року

Після відчутної поразки на проміжних виборах Республіканська партія опинилася у складній ситуації. Внутрішні розбіжності посилилися, а підтримка політики Дональда Трампа знизилася. На цьому тлі ім’я Марко Рубіо дедалі частіше згадують у розмовах про майбутнє партії та президентську кампанію 2028 року.

Видання звертає увагу на те, що колишній спікер Палати представників Ньют Ґінґріч у соцмережах прямо заявив:

«Кількість людей, які прагнуть висунути держсекретаря Марко Рубіо, просто приголомшує».

За оцінкою Politico, Рубіо має кілька політичних переваг. Він зберігає популярність серед латиноамериканських виборців, особливо у Флориді, і не викликає такого спротиву серед традиційних консерваторів, як деякі інші представники адміністрації. Це дає йому змогу знаходити спільну мову як із прихильниками руху Maga, так і з поміркованішими республіканцями.

Колишній американський дипломат Людовік Худ, який нещодавно залишив Держдепартамент, оцінив перспективи Рубіо так:

«Він був би чудовим кандидатом і допоміг би Республіканській партії повернутися до консервативних цінностей у широкому розумінні, відповідно до настроїв виборців. Він кмітливий політик і чудовий оратор».

Однак, як зазначає видання, перспективи Рубіо залежать не лише від його популярності. Демонструючи лояльність Трампу, він зміцнює свої позиції серед прихильників президента, але ризикує розділити відповідальність за непопулярні рішення адміністрації.

Зокрема, Рубіо визнав, що зростання цін на пальне вплинуло на результати проміжних виборів, але захистив рішення Трампа щодо Ірану, назвавши його необхідним, хоч і непопулярним.

Республіканський стратег Меттью Бартлетт описав цю ситуацію жорстко:

«Якщо ти в цьому Кабінеті, на твоїх ногах цементні черевики».

За оцінкою Бартлетта, Рубіо буде вкрай складно дистанціюватися від зовнішньополітичних рішень адміністрації, особливо щодо війни в Ірані. Він також додав:

«Дипломатична мова може цінуватися серед тих, хто носить білі туфлі, але на зустрічах із виборцями доречна пряма розмова, і я не впевнений, що зараз можна дати пряму відповідь щодо Ірану».

Демократи готують слухання щодо Марко Рубіо в Конгресі США

Як зазначає Politico, потенційна президентська кампанія Рубіо може ускладнитися через посилення контролю демократів над Конгресом. Після перемоги на проміжних виборах вони планують приділити особливу увагу діяльності держсекретаря та його ролі в ухваленні зовнішньополітичних рішень.

За інформацією видання, помічники демократів у Палаті представників і Сенаті називають Рубіо одним із головних посадовців, яких планують викликати на слухання. Серед тем, що цікавлять законодавців:

війна в Ірані;

удари США по човнах, які, за твердженням адміністрації, були пов’язані з наркокартелями;

угоди щодо венесуельської нафти;

поєднання Рубіо посад державного секретаря та радника з національної безпеки.

«Він перебуває на самому верху списку осіб, які повинні відповісти перед конгресовим наглядом», – сказав Politico один із помічників сенатора-демократа.

Інший помічник із Палати представників додав, що Рубіо «намагається тримати руки чистими, оскільки розуміє політичну невигідність цієї теми. Але він несе відповідальність, навіть якщо не керує цим щодня».

Як пише видання, демократи заперечують, що їхня мета – політична розправа напередодні президентських виборів 2028 року. Натомість вони пояснюють майбутні слухання необхідністю відновити наглядові функції Конгресу, якими, на їхню думку, республіканці нехтували протягом останніх двох років.

У відповідь у Державному департаменті заявили, що готові захищати курс адміністрації:

«Ми не лише захистимо свої досягнення, а й з гордістю наголосимо на історичних зовнішньополітичних успіхах адміністрації Трампа».

Речниця Білого дому Лорен Біс зі свого боку попередила:

«Якщо демократи вирішать проводити фіктивні розслідування та просувати радикальну ліву політику, вони обирають роботу проти американського народу».

Окремим напрямом уваги демократів може стати діяльність Рубіо в Латинській Америці. Politico зазначає, що держсекретар зосередився на політиці щодо Куби, переговорах із представниками Венесуели після усунення Ніколаса Мадуро та боротьбі з наркокартелями.

Цей напрям може мати для Рубіо і політичне значення. Успіхи в регіоні здатні зміцнити його позиції серед латиноамериканських виборців. Однак демократи вже ставлять під сумнів законність ударів по човнах і домовленостей щодо венесуельської нафти.

Критик війни в Ірані Курт Міллс, виконавчий директор журналу American Conservative, окремо звернув увагу на помітну стриманість Рубіо після виборів:

«Рубіо скаже, що ці проміжні вибори були про війну? Він взагалі щось скаже? Щось зробить? Чи він зосереджений лише на собі та Латинській Америці?»

Марко Рубіо і вибори президента США 2028 року: які перешкоди можуть завадити його кампанії

Сам Рубіо публічно відкидає розмови про президентські амбіції. У розмові з The New York Times він заявив, що планує залишатися на посаді протягом усього терміну Трампа.

У Державному департаменті цю позицію підтвердили ще категоричніше:

«З тих, хто про це писав, глузуватимуть у найближчі тижні, коли секретар Рубіо все ще з гордістю служитиме під керівництвом президента Трампа».

Як зазначає Politico, що довше Рубіо залишається в адміністрації Трампа, то більше рішень і обставин його роботи можуть привертати увагу демократів. Видання припускає, що як очільник Державного департаменту він може стати одним із ключових посадовців під час майбутніх слухань у Конгресі.

Базз Джейкобс, який консультував Рубіо під час його президентської кампанії 2016 року, звертає увагу на складність можливого виходу:

«Якщо Рубіо вирішить піти найближчим часом, щоб балотуватися в президенти, йому доведеться забезпечити обережний вихід з адміністрації, щоб це не виглядало як кидання обов’язків під час війни».

За даними Politico, інші потенційні кандидати від республіканців уже почали дистанціюватися від найнепопулярніших рішень адміністрації. Віцепрезидент Джей Ді Венс у своїй заяві назвав війну в Ірані головною причиною поразки партії на проміжних виборах. Губернатор Флориди Рон Десантіс охарактеризував результати голосування як подію «рівня вимирання» для республіканців.

Як зазначає Politico, Рубіо залишається однією з помітних фігур адміністрації Трампа, яку частина республіканців розглядає як потенційного кандидата на президентських виборах 2028 року. Однак слухання в Конгресі, запити документів і публічний тиск можуть вплинути на його політичний імідж ще до початку виборчої кампанії.

Видання нагадує про досвід Гілларі Клінтон, яка також опинилася під пильною увагою Конгресу. Тепер, за оцінкою Politico, у центрі уваги демократів опинився Марко Рубіо.