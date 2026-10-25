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Трамп потрапив у пастку США 60-річної давнини через угоду з Путіним: чим це закінчилося тоді

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп потрапив у пастку США 60-річної давнини через угоду з Путіним: чим це закінчилося тоді
Війна завершилася поразкою США, а у 1973 році американські війська вивели з В’єтнаму за умовами Паризьких мирних угод
фото: Reuters, wikipedia

The Atlantic нагадав про спробу президента Ліндона Джонсона переконати Північний В’єтнам економічними вигодами

У 1965 році президент США Ліндон Джонсон запропонував Північному В’єтнаму масштабну економічну допомогу в обмін на припинення війни проти Південного В’єтнаму. Однак Ханой відхилив пропозицію, оскільки політичні та стратегічні цілі виявилися важливішими за фінансові вигоди. Журналісти The Atlantic провели паралель між цим історичним епізодом і спробами президента Дональда Трампа домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни проти України, пише «Главком».

У статті видання йдеться, що Джонсон у квітні 1965 року запропонував Північному В’єтнаму допомогу для масштабної модернізації країни. План передбачав, зокрема, будівництво дамб, розвиток енергетики та сільського господарства за зразком американських інфраструктурних проєктів.

Джонсон розраховував, що така пропозиція зацікавить північнов’єтнамське керівництво. Проте Ханой відмовився від неї. Для комуністичного керівництва пріоритетом було об’єднання В’єтнаму під власною владою, а не економічні переваги, які пропонували Сполучені Штати.

Війна завершилася поразкою США: у 1973 році американські війська вивели з В’єтнаму за умовами Паризьких мирних угод. У 1975 році Північний В’єтнам захопив Сайгон, а в 1976 році країну офіційно об’єднали під комуністичною владою. Тобто економічні обіцянки не змусили північнов’єтнамське керівництво відмовитися від своїх цілей.

The Atlantic проводить паралель із підходом Трампа до Росії. Американський президент розраховує, що економічні стимули можуть переконати Кремль погодитися на завершення війни проти України.

Серед можливих вигод для Москви видання згадує послаблення санкцій, спільні бізнес-проєкти зі США та перспективу відновлення економічних зв’язків із Заходом. Однак переговори ускладнюються вимогами Путіна щодо українських територій.

Як зазначає видання, економічні пропозиції можуть не спрацювати, якщо керівництво держави вважає свої політичні, ідеологічні або територіальні цілі важливішими за матеріальну вигоду. Саме це, на думку авторів матеріалу, демонструє досвід війни у В’єтнамі.

У матеріалі наголошується, що для зміни позиції Кремля недостатньо лише обіцяти економічні переваги. Російське керівництво має побачити, що продовження війни обходиться дорожче, ніж припинення бойових дій.

Серед можливих кроків журналісти називають посилення української протиповітряної оборони, підтримку здатності України завдавати російським силам втрат і подальший тиск на Москву разом із європейськими союзниками.

Історія В’єтнаму, на яку звертає увагу видання, показує: економічні обіцянки самі по собі не гарантують завершення війни, якщо сторона конфлікту не готова відмовитися від своїх стратегічних цілей.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість економічної співпраці Сполучених Штатів із Росією після укладення мирної угоди. За його словами, бізнес-відносини стануть можливими після врегулювання війни.

Теги: США Дональд Трамп путін війна переговори історія

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