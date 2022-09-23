Звинувачений у хабарництві нардеп викинув обвинувальний акт з вікна авто (відео)

Народного обранця викрили «на гарячому» 28 січня 2022 року

Сьогодні, 23 вересня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу стосовно чинного народного депутата України за обвинуваченням в одержанні 558 тис. грн хабаря. Підозрюваний викинув вручений йому обвинувальний акт із вікна своєї автівки. Відео зі спробою вручення документа опубліковано на сайті НАБУ.

За даними слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що постачання медобладнання лікарням у Житомирській області, варто узгодити з одним із народних депутатів України. Нардеп пообіцяв підприємцеві забезпечити перемогу у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету.

Як повідомили у НАБУ, першим об’єктом такої співпраці стало комунальне підприємство «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка», яке, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн. «У відповідь нардеп натякнув, що його «послуги» – не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата йому видалась також своєрідною гарантією можливої майбутньої співпраці», – йдеться у повідомленні.

Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів за систему ультразвукової діагностики, нардеп попросив передати йому 558 тис. грн.

За даними слідства, нардеп планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати і щодо інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн – 398,33 тис. грн).

За даними ЗМІ, інформація про матеріали справи вказує на народного депутата від партії «Слуга народу» Сергія Кузьміних.

Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу». Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.