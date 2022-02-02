Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу»

Кузьміних – позапартійний депутат, він не вступав до партії «Слуга народу»

Сергій Кузьміних – позапартійний депутат, він не вступав до партії «Слуга народу»

За даними слідства нардеп отримав хабар за допомогу в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області

Народний депутат Сергій Кузьміних направив листа голові фракції «Слуга народу» Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість. Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

«Заява Сергія Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. Про результати буде повідомлено офіційно», – повідомила Палійчук.

У повідомленні також сказано, що Сергій Кузьміних є позапартійним.

Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.

НАБУ, Антикорупційна прокуратура та Офіс генпрокурора викрили чинного народного депутата України Сергія Кузьміних на гарячому, при отриманні неправомірної вигоди в 558 тис. грн.

За даними журналіста Юрія Бутусова, затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабара.

Кузьміних до походу у політику був відомим волонтером, який надавав допомогу нашим військовим. За даними слідства, він отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській областіСергій Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

До слова, «Слуги» скликають позачергове засідання Ради через Трухіна і не тільки.

Зазначимо, 2 лютого нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу».

Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

ДТП сталась 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.