НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар

Оперативники не змогли затримати депутата через «імунітет»

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило оперативне відео, на якому народний депутат із фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних бере хабар.

28 січня 2022 року його викрили після одержання 558 тис. грн, передає НАБУ.

«Слідство вважає, що ці кошти нардеп отримав за зловживання своїми законними повноваженнями. Однак, через «депутатський імунітет» народного обранця затримати не змогли. І він і досі ігнорує повістки про виклик органів слідства попри той факт, що від 31 січня 2022 року набув статус підозрюваного», – йдеться у повідомленні.

Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.

НАБУ, Антикорупційна прокуратура та Офіс генпрокурора викрили чинного народного депутата України Сергія Кузьміних на гарячому, при отриманні неправомірної вигоди в 558 тис. грн.

2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу».

До слова, «Слуги» скликають позачергове засідання Ради через Трухіна і не тільки.

Зазначимо, 2 лютого нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу».

Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

ДТП сталась 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.