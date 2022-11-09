«Інфантильна логіка зброї» не допоможе: Папа Римський знову заговорив про Україну

Папа Франциск, який нещодавно казав про «російський гуманізм», відзначився черговою суперечливою заявою щодо війни РФ проти України

Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції звернувся до вірян і заявив, що війну Росії проти України «не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї». Про це пише видання Nova. News.

Понтифік закликав українську і російську сторони «вибрати шлях зустрічі».

«Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м’якою силою діалогу», – сказав Папа Римський.

Під час нещодавньої поїздки до Бахрейну понтифік знову наголосив на необхідності практики вітання та діалогу.

Зазначимо, декілька днів тому Папа Римський Франциск сказав, що росіяни – «великий народ», що він впевнений в їхньому «гуманізмі». Також він згадав Достоєвського, який начебто «надихає християн до осмислення християнства».

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО.

До слова, як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон раніше звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

До слова, нещодавно глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав подарував Папі Римському Франциску символічний подарунок – фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ у місті Ірпінь на Київщині.