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«Інфантильна логіка зброї» не допоможе: Папа Римський знову заговорив про Україну

Надія Клочко
glavcom.ua
«Інфантильна логіка зброї» не допоможе: Папа Римський знову заговорив про Україну
Папа Римський Франциск закликає Україну та РФ до діалогу
фото з відкритих джерел

Папа Франциск, який нещодавно казав про «російський гуманізм», відзначився черговою суперечливою заявою щодо війни РФ проти України

Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції звернувся до вірян і заявив, що війну Росії проти України «не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї». Про це пише видання Nova. News.

Понтифік закликав українську і російську сторони «вибрати шлях зустрічі».

«Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м’якою силою діалогу», – сказав Папа Римський.

Під час нещодавньої поїздки до Бахрейну понтифік знову наголосив на необхідності практики вітання та діалогу.

Зазначимо, декілька днів тому Папа Римський Франциск сказав, що росіяни – «великий народ», що він впевнений в їхньому «гуманізмі». Також він згадав Достоєвського, який начебто «надихає християн до осмислення християнства».

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО. 

До слова, як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон раніше звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

До слова, нещодавно глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав подарував Папі Римському Франциску символічний подарунок – фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ у місті Ірпінь на Київщині.

Читайте також: «Піп сказав, що це не війна, а спецоперація». Українська православна мережа ФСБ
Теги: росія війна Папа Римський

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