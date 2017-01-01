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    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов

    • Сьогодні, 18:25
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    Большая часть женских фотографий после исламской революции 1979 года была уничтожена

    Париза Дамандно – иранский фотограф и историк искусства. В свое время она получила степень в магистра в Тегеранском университете. Она является автором проекта «Портреты из Исфахана: Лица женщин переходного периода».

    На протяжении десятилетия Париза собирала фотографические портреты иранских женщин, сделанные в 1920-1050-х годах, а потом издала фотоальбом.

    Стоит отметить, что собрать такую коллекцию было нелегко, поскольку большая часть женских фотографий после исламской революции 1979 года была уничтожена.

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    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов
    20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов

    Джерело: Культурология

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    фотограф
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