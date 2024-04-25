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Які документи знадобляться для оновлення даних в ТЦК: список

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Які документи знадобляться для оновлення даних в ТЦК: список
Військовозобов’язані зможуть оновити свої дані як у ТЦК, так і в електронному кабінеті призовника
фото: Depositphotos

Після набрання чинності законом про мобілізацію чоловіки будуть зобов’язані оновити свої дані за 60 днів

Згідно з новим мобілізаційним законом військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні звернутися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) для оновлення своїх даних. Документи, які необхідно взяти із собою, перелічені у тексті закону.

З моменту набуття чинності закону про посилення мобілізаційних заходів військовозобов'язані мають 60 днів для оновлення своїх даних у ТЦК. Для цього необхідно буде мати при собі оригінали й копії таких документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний номер;
  • військово-облікові документи;
  • медичні документи;
  • водійське посвідчення (якщо є);
  • довідку про освіту;
  • документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю (за наявності);
  • документи, що засвідчують право на відстрочку (якщо такі є).

Військовозобов’язані зможуть оновити свої дані як у ТЦК особисто, так і в електронному кабінеті призовника, реєстрація в якому є добровільною. Ті чоловіки, які проігнорують вимоги закону, автоматично вважатимуться ухилянтами.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

До слова, пресслужба Сухопутних військ повідомила, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють цілодобово, тож усі бажаючі можуть поновити свої дані чи стати на облік у будь-який час. 

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Теги: мобілізація чоловік ТЦК документи

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