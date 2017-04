Американская сеть магазинов выпустила «грязные» джинсы за $425

Американская сеть магазинов начала продавать испачканные джинсы.

Таким образом компания хотела продемонстрировать, что их владелец не боится пыльной работы. Причем грязь фальшивая, поэтому не отстирывается. Да и стоит это «грязное» удовольствие недешево - 425 долларов, пишет журнал Elle.

В соцсетях тут же подняли шумиху. По мнению интернет-общественности, человеку не нужны дорогие штаны с фальшивой грязью, чтобы доказать свое трудолюбие.

«Мой дедушка продает свои джинсы за 400 долларов — дешевле, чем у Nordstrom!» - шутят в соцсетях.

«Для богатых людей, которые хотят нарядиться под рабочий класс», - комментируют выход модной новинки пользователи.

for rich people who want to cosplay as working classhttps://t.co/E87wFHO9qv