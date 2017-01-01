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    Американская сеть магазинов выпустила «грязные» джинсы за $425

    • Сьогодні, 17:20
    • Розсилка

    Американская сеть магазинов начала продавать испачканные джинсы.

    Таким образом компания хотела продемонстрировать, что их владелец не боится пыльной работы. Причем грязь фальшивая, поэтому не отстирывается. Да и стоит это «грязное» удовольствие недешево - 425 долларов, пишет журнал Elle.

    В соцсетях тут же подняли шумиху. По мнению интернет-общественности, человеку не нужны дорогие штаны с фальшивой грязью, чтобы доказать свое трудолюбие.

    «Мой дедушка продает свои джинсы за 400 долларов — дешевле, чем у Nordstrom!» - шутят в соцсетях.

    «Для богатых людей, которые хотят нарядиться под рабочий класс», - комментируют выход модной новинки пользователи.

    Над конкурентами решил подшутить и бренд спортивной одежды Reebok. Компания разместила в интернет-магазине потную футболку — за… 425 долларов!

    Представитель Reebok сообщил Mashable, что поставщиками пота для футболок служат сотрудники головного офиса компании в городе Кантон (штат Массачусетс):

    «Мы упорно трудимся, чтобы дать вам потную футболку, которая выглядит и пахнет так, словно вы занимались спортом», — отметили в Reebok.
     

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