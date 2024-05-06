Макрон зробив несподівану заяву про війну з Росією

Макрон наголосив на необхідності забезпечити безпеку в Україні, адже без цього не може бути безпеки для Європи

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція не воює з Росією. Про це він сказав на спільному брифінгу з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Парижі.

Макрон наголосив, що Франції немає прагнень воювати з народом Росії. Також він додав, що в країни «немає прагнення до зміни режиму в Москві».

Натомість Макрон наголосив на необхідності забезпечити безпеку в Україні, адже без цього не може бути безпеки для Європи.

«Сьогодні вранці ми хотіли пояснити вплив цього конфлікту (війни України і Росії – «Главком») на європейську безпеку і нашу рішучість підтримувати Україну так довго і так багато, як це необхідно. Без безпеки для України не може бути безпеки для Європи. Однак ми не перебуваємо в одному човні з Україною», – заявив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримує свої слова про можливе відправлення військ до України. Він переконаний, що відправка військових до України є основною умовою європейської безпеки та військової надійності. Він додав, що лідерам інших країн доведеться поставити собі це питання, якщо Росія вирішила піти далі.

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдавання ударів по цілях всередині Росії. «Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає удару всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона може захищати себе», – сказав він у Києві.

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков влаштував істерику та вчергове погрожував через заяви Франції та Великої Британії щодо війни.