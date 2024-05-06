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Китай дав обіцянку Франції щодо війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Китай дав обіцянку Франції щодо війни в Україні
Макрон заявив, що прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм
фото: Reuters

Влада Китаю зобов'язалася суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення

Влада Китаю взяла на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї і буде суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

Французький президент уточнив, що влада Китаю зобов'язалася суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

У контексті війни в Україні Макрон заявив, що прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм, а Париж має намір скористатися приїздом Сі Цзіньпіна, щоб гарантувати, що Пекін не перейде на явну підтримку російських військових зусиль.

«Я дякую вам за цей момент координації, якого ви хотіли перед візитом Володимира Путіна до Китаю, який також дасть нам змогу мати спільний порядок денний і мати можливість визначити бажання або небажання рухатися до цього стійкого миру», – додав Макрон.

Президент Франції запевнив, що у Заходу немає планів щодо зміни режиму в Кремлі.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Парижу в неділю, 5 травня. Це частина його першого європейського турне з 2019 року.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час свого візиту до Франції заявив, що Пекін готовий «працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні».

До слова, посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, який у травні планує відвідати Китай, обговорюватиме із Сі Цзіньпіном вирішення проблеми банківських платежів, зокрема аналог системи SWIFT для країн БРІКС.

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Теги: Китай Франція Сі Цзіньпін Еммануель Макрон війна торгівля

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