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Нідерланди повідомили, коли планують відправити F-16 Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нідерланди повідомили, коли планують відправити F-16 Україні
Україна може отримати винищувачі восени цього року
фото з відкритих джерел

Нідерландський міністр оборони анонсувала відправку F-16 слідом за Данією

Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні слідом за Данією, яка планує постачання восени. Про це нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен повідомила в рамках брифінгу зі своїм литовським колегою у Вільнюсі, відповідаючи на запитання журналіста Delfi.

За словами очільника Міноборони Нідерландів, такий графік передбачений прописаним планом союзників. Вона зазначила, що він полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків.

«У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо розпочати навчання українців. Нині вони проходять навчання у Данії, США та інших країнах. І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а Україна все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємось взяти участь у постачаннях з осені з нашими F-16», – повідомила Оллонгрен.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що перші винищувачі F-16 з підготовленими українськими пілотами прибудуть до України до літа.

Нагадаємо, перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління викликає труднощі в українських пілотів. Перша група в складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Як повідомлялося, українські пілоти, які проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16, вже відточують навички на цих літаках. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

До слова, поставлені Україні винищувачі F-16 зможуть використовувати новітні французькі високоточні авіаційні бомби AASM Hammer. Дальність дії таких бомб складає близько 70 км. Ймовірне відхилення – близько 10 м.

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Теги: міністр Нідерланди навчання Україна винищувач

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