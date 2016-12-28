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    Чувственные портреты знаменитостей 80-х в проекте Гарри Лэнгдона

    • Сьогодні, 07:29
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    Проще составить список знаменитостей, которых Гарри Лэнгдон не фотографировал, чем тех, кто позировал перед его объективом в течение последних 50 лет.

    На протяжении десятилетий для звёзд Голливуда съёмка у Гарри Лэнгдона (Harry Langdon) считалась синонимом успеха.

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    Он был одним из самых дорогих и неподступных фотографов в Голливуде.

    «Фотографировать человека – это очень интимное занятие, – говорит Лэнгдон. – Я считаю, что в фотосессии есть энергия, и если она позитивная, то может произойти нечто удивительное. Если вы можете посмотреть на человека с любовью и искренностью, завоевать его доверие, то обстоятельства не имеют значения. Для меня лучшая фотография та, на которой человек позволяет увидеть кусочек своей души. Это придаёт изображению особую грань».

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    на весь екран згорнути
    Дайана Росс
    Донна Саммер
    Эрика Баду
    Бой Джордж (Джордж Алан О'Дауд)
    Хизер Локлир
    Хезер Томас
    Анжелика Хьюстон
    Аполлония Котеро
    Кэтрин Бах
    Шер
    Синди Морган
    Ким Кэттролл
    Натали Коул
    Персис Хамбатта
    Присцилла Барнс
    Ракель Уэлч
    Робин Уильямс
    Сэмюэл Джексон
    Твигги
    Валери Бертинелли
    Ванесса Уильямс
    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Чувственные портреты знаменитостей 80-х в проекте Гарри Лэнгдона

    Джерело: cameralabs.org

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