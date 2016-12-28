Чувственные портреты знаменитостей 80-х в проекте Гарри Лэнгдона

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Проще составить список знаменитостей, которых Гарри Лэнгдон не фотографировал, чем тех, кто позировал перед его объективом в течение последних 50 лет.

На протяжении десятилетий для звёзд Голливуда съёмка у Гарри Лэнгдона (Harry Langdon) считалась синонимом успеха.

Он был одним из самых дорогих и неподступных фотографов в Голливуде.

«Фотографировать человека – это очень интимное занятие, – говорит Лэнгдон. – Я считаю, что в фотосессии есть энергия, и если она позитивная, то может произойти нечто удивительное. Если вы можете посмотреть на человека с любовью и искренностью, завоевать его доверие, то обстоятельства не имеют значения. Для меня лучшая фотография та, на которой человек позволяет увидеть кусочек своей души. Это придаёт изображению особую грань».

Джерело: cameralabs.org