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РФ погрожує Данії «відплатою», якщо вона заблокує російські судна у Балтійських протоках

Катерина Іванова
glavcom.ua
РФ погрожує Данії «відплатою», якщо вона заблокує російські судна у Балтійських протоках
Понад 20 танкерів, які транспортують російську нафту, відхилили пропозиції використовувати данських пілотів з початку 2024 року
фото: Reuters

В березні російський танкер зіткнувся з іншим судном поблизу Данії

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що будь-який крок Данії щодо обмеження свободи судноплавства російських кораблів у Балтійських протоках буде розцінено як ворожий акт і призведе до «відплати». Про це повідомляє Sky News.

Як відомо, Данія дозволяє кораблям, які прямують до Росії, використовувати її води через давню угоду про свободу судноплавства.

Балтійські протоки – єдині природні виходи з Балтійського моря в Північну Атлантику – загальновідомі своєю складністю для навігації, тому міжнародні морські органи рекомендують використовувати пілотів, які володіють спеціальними знаннями місцевості.

Однак понад 20 танкерів, які транспортують російську нафту, відхилили пропозиції використовувати данських пілотів з початку 2024 року. 

До того ж в березні російський танкер зіткнувся з іншим судном поблизу Данії. Проте Данія відмовилася від припущень, що почне перевіряти російські танкери, які проходять через їх води й у Sky News зазначають, що причини російських погроз невідомі.

До слова, Данія збільшить фінансування Українського фонду, в рамках якого Україна отримує військову допомогу, на 4,4 млрд данських крон (€590 млн).

Як повідомлялося, Данія ухвалила рішення про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників. Це перше подібне рішення в історії, яке, за словами голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, стане прецедентом для інших країн. Про подібне рішення Україна наполегливо просила своїх партнерів протягом останніх місяців.

Читайте також: Данія попередила про ризик падіння частин ракет у своїй протоці: подробиці від Reuters
Теги: росія Данія обмеження

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