Десять лайфхаков, которым 120 лет, но они так же актуальны!



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Советы прямиком из XIX века, способные значительно облегчить жизнь в XXI веке!

В конце 1880 годов британская табачная компания Gallaher Group начала вкладывать в пачки сигарет Gallaher's Cigarettes цветные карточки с советами по хозяйству.

Такие карточки могли пригодиться не только курильщику, но и всем домочадцам. Удивительно, но советы напечатанные на карточках, актуальны и сегодня.

Вы сами можете в этом убедиться, посмотрев нашу фотоподборку. Мы выбрали десять самых полезных карточек и спешим поделиться с вами иллюстрированной ретромудростью..