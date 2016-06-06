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    Десять лайфхаков, которым 120 лет, но они так же актуальны!

    • Сьогодні, 08:31
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    Советы прямиком из XIX века, способные значительно облегчить жизнь в XXI веке!

    В конце 1880 годов британская табачная компания Gallaher Group начала вкладывать в пачки сигарет Gallaher's Cigarettes цветные карточки с советами по хозяйству.

    Такие карточки могли пригодиться не только курильщику, но и всем домочадцам. Удивительно, но советы напечатанные на карточках, актуальны и сегодня.

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    Вы сами можете в этом убедиться, посмотрев нашу фотоподборку. Мы выбрали десять самых полезных карточек и спешим поделиться с вами иллюстрированной ретромудростью.. 

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    Как зажечь спичку на ветру. Нет ничего проще (разве что зажечь спичку в помещении). Расщепи спичку ближе к головке. Зажги спичку — пламя тут же перекинется на мохнатые детали спички и получится в разы мощнее обычного. Коварному ветру придется побороться за свое превосходство!
    Как избавиться от занозы. Наполни небольшую баночку горячей водой и прижми ее открытой частью к месту с занозой. Через несколько минут ты почувствуешь, как пар и давление выталкивают надоедливую занозу во внешний мир.
    Как варить картошку. Чтобы картошка по истечении времени варки становилась сухой и рассыпчатой, засыпь в кастрюлю вместе с солью еще и чайную ложку сахара.
    Как избавиться от пня У тебя завелся надоевший пень, который никак не хочет сохнуть? Просверли в нем несколько дырок, а в дырки насыпь соли. Через несколько недель пень высохнет, и выкорчевать его не составит такого адского труда, как обещает тесть.
    Как нарисовать утку, не отрывая карандаш от бумаги Смотри, учись, практикуйся. Этот художественный трюк произведет неизгладимое впечатление на тех твоих друзей, которым еще не исполнилось семь лет.
    Как почистить ботинки У тебя под рукой оказались целых два ботинка, но нет ни одного крема или щетки? Еще раз проверь ящик для обувных принадлежностей — возможно, там завалялся лимон. Он отменно чистит и полирует кожаную обувь.
    Как разлепить два стакана Знакомая ситуация: стаканы вообразили себя юными влюбленными и категорически отказываются разлучаться. Налей в верхний стакан холодную воду, а нижний до половины погрузи в горячую. Стаканы тут же обретут былую покорность.
    Как аккуратно собрать разбитое стекло Разбитое стекло опасно и для взрослых людей. Что уж говорить, если в доме есть ребенок, кот или детеныш жирафа! Битое стекло следует собрать тщательно и педантично. Лучше всего сделать это с помощью влажной тряпки: к ней прилипнут и мельчайшие осколки. Тряпку потом лучше выкинуть (а не использовать как полотенце, даже если очень жалко выкидывать).
    Как тонко нарезать хлеб В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он понимает, что устал есть толстые куски хлеба и хочет попробовать тонкие (и это еще легкий вариант течения кризиса среднего возраста!). Довольно быстро выясняется, что тонко нарезать хлеб, особенно свежий, непросто. Делай вот что: обдай нож кипятком из чайника, резво и аккуратно вытри и только потом виртуозно нарезай хлеб на тончайшие куски.
    Как охладить вино без холодильника Заверни бутылку в полотенце и погрузи на 10 минут в холодную воду. А еще лучше — под струю холодной воды.
    Десять лайфхаков, которым 120 лет, но они так же актуальны!

    Источник: maximonline.ru
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