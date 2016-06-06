Десять лайфхаков, которым 120 лет, но они так же актуальны!
- Сьогодні, 08:31
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Розсилка
Советы прямиком из XIX века, способные значительно облегчить жизнь в XXI веке!
В конце 1880 годов британская табачная компания Gallaher Group начала вкладывать в пачки сигарет Gallaher's Cigarettes цветные карточки с советами по хозяйству.
Такие карточки могли пригодиться не только курильщику, но и всем домочадцам. Удивительно, но советы напечатанные на карточках, актуальны и сегодня.
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Источник: maximonline.ru