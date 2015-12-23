Десять напитков, которые помогут сохранить молодость и здоровье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вопрос о том, как оставаться молодым, интересует людей испокон веков. В русских народных сказках часто можно найти упоминания о чудесных молодильных напитках, выпив которые главные герои волшебным образом становились здоровыми и молодыми.

А существуют ли в природе вещества, которые помогают сохранить молодость и где их искать?

Смотрите, 10 популярных напитков, которые не только вкусные, но и, согласно научным исследованиям, помогают в борьбе со старением.

Джерело: Fullpicture.ru