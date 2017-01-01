Фотограф раскрасил черно-белые снимки из архива NASA



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На работу над десятком снимков автор потратил около 300 часов.

Ирландский фотограф и фотоколорист Мэтт Логри опубликовал раскрашенные версии архивных снимков 1960-х годов из коллекции аэрокосмического агентства NASA, пишет National Geographic.

Всего на работу над десятком снимков он потратил около 300 часов.

«Я хорошо помню, как еще будучи ребенком слушал истории отца, который рассказывал мне о космосе, — говорит фотограф. — Эта тема всегда казалась мне особенной, мы просматривали фотографии из энциклопедий, но все фото были черно-белыми и казались чем-то очень далеким».

По словам Логри, цвет позволяет совсем по-другому взглянуть на архивные фотографии, делая их более реалистичными. Именно эту задачу он и пытался решить с помощью своего проекта — чтобы молодое поколение, разглядывая старые снимки, чувствовало большую связь с прошлым.