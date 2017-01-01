Как развлекаются киевские водители в девятибальной пробке
- Сьогодні, 19:30
-
Розсилка
Центр Киева стоит в пробке
Как сообщает корреспондент «Главкома», скорость движения по центральным улицам столицы не превышает 5 км/час.
Наибольшие заторы наблюдаются в центре столицы: на улицах Крещатик, Шота Руставели, Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого, Пушкинская, Ул, Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки.
Но киевских водителей такими пробками не испугаешь и они развлекаются как только могут!