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    Как развлекаются киевские водители в девятибальной пробке

    • Сьогодні, 19:30
    • Розсилка

    Центр Киева стоит в пробке

    Как сообщает корреспондент «Главкома», скорость движения по центральным улицам столицы не превышает 5 км/час.

    Наибольшие заторы наблюдаются в центре столицы: на улицах Крещатик, Шота Руставели, Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого, Пушкинская, Ул, Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки. 

    Но киевских водителей такими пробками не испугаешь и они развлекаются как только могут!

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    Как развлекаются киевские водители в девятибальной пробке
    Как развлекаются киевские водители в девятибальной пробке
    Как развлекаются киевские водители в девятибальной пробке
    Как развлекаются киевские водители в девятибальной пробке
    Как развлекаются киевские водители в девятибальной пробке
    Как развлекаются киевские водители в девятибальной пробке
    Как развлекаются киевские водители в девятибальной пробке
    Как развлекаются киевские водители в девятибальной пробке


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