Каким был Киев в 1960-х годах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Таким Киев помнят только наши бабушки.

Достаточно упомянуть хотя бы о том, что именно в это время в Киеве появилось метро, а сам город получил «Золотую звезду героя».

Сегодня рассматривать эти старые фотографии интересно не только гостям города, но и самим киевлянам, ведь город изменился практически до неузнаваемости. Эти годы- время больших трансформаций. Лицо города и его инфраструктура существенно менялись: строились новые жилые массивы, строился метрополитен.

В нашей фотоподборке вы увидите редкие фотографии советского Киева, сделанные в далекие 1960-е годы.

Джерело: Культурология