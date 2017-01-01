Каким был Киев в 1960-х годах
- Сьогодні, 07:29
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Таким Киев помнят только наши бабушки.
1960-е годы для столицы советской Украины города Киева временем плодотворным.
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Достаточно упомянуть хотя бы о том, что именно в это время в Киеве появилось метро, а сам город получил «Золотую звезду героя».
Сегодня рассматривать эти старые фотографии интересно не только гостям города, но и самим киевлянам, ведь город изменился практически до неузнаваемости. Эти годы- время больших трансформаций. Лицо города и его инфраструктура существенно менялись: строились новые жилые массивы, строился метрополитен.
В нашей фотоподборке вы увидите редкие фотографии советского Киева, сделанные в далекие 1960-е годы.
Джерело: Культурология