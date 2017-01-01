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    Каким был Киев в 1960-х годах

    • Сьогодні, 07:29
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    Таким Киев помнят только наши бабушки.

    1960-е годы для столицы советской Украины города Киева временем плодотворным.

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    Достаточно упомянуть хотя бы о том, что именно в это время в Киеве появилось метро, а сам город получил «Золотую звезду героя».
    Сегодня рассматривать эти старые фотографии интересно не только гостям города, но и самим киевлянам, ведь город изменился практически до неузнаваемости. Эти годы- время больших трансформаций. Лицо города и его инфраструктура существенно менялись: строились новые жилые массивы, строился метрополитен.
    В нашей фотоподборке вы увидите редкие фотографии советского Киева, сделанные в далекие 1960-е годы.

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    Ленинградская площадь в 1964 году.
    Крещатик в 1960-х годах
    Панорама центральной улицы Киева в 1960-е годы.
    Вид на Владимирский спуск и Днепр в 1960-е годы.
    Почтовая площадь на улице Жданова в 1963 году.
    Пешеходный мост через Днепр на Труханов остров в 1963 году.
    Площадь Победы
    Волки на площади Победы.
    Улица Красноармейская в 1961 году
    Бульвар Леси Украинки в 1960-е годы
    Каким был Киев в 1960-х годах



    Джерело: Культурология

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    фотограф
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